Beypazarı'nda ilaçlama çalışmaları

Beypazarı
ilçesinde ilaçlama çalışması yapıldı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye gelerek, ilaçlama yaptı. Ekiplerin tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapacağı belirtildi.
Beytepe Mahalle Muhtarı Hasan Matracı, ilaçlama ekiplerinin kendilerini bulduğunu ve birlikte mahalleye geçerek, sokak ve caddelerde ilaçlamada bulunduklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Matracı, "Beypazarı'nın evladı olan iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yavaş'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun." dedi.