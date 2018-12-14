Beypazarı'nda Kar Güzelliği Yaşandı

14 Aralık 2018 Cuma 11:57



14 Aralık 2018 Cuma 11:57

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler sundu.Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve gün içinde aralıklarla süren kar yağışıyla Beypazarı ilçesi beyaza büründü.Tüm okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilen ilçede kar yağışı doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.İlçe sakinlerinden Abdullah Tiftik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın yağdığını görünce erkenden evinden çıkıp yürüyerek ilçe merkezine kadar geldiğini anlattı.Karın toprağın yorganı olduğunu ifade eden Tiftik, "Kar yağması berekettir. Ekinlerin üzerine kar yağacak ki o hububatın bereketi olsun. Bizim çocukluğumuzda da daha çok kar yağardı, okula zor giderdik. Beypazarı karla ayrı bir güzelliğe büründü. Sabah gelirken bakıyorum her yer bembeyaz olmuş. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış." ifadesini kullandı.