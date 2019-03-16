Beypazarı'nda Kar Yağışı

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Karaşar
ve Kırbaşı
mahallelerinde etkisini gösterdi.
Karayolları yetkilileri, Beypazarı- Bolu Kıbrısçık
ilçesi bağlantı yolu olarak bilinen kara yolu ile Nallıkaşı bölgesinden itibaren 1650 rakımlı Burgaz, Ahlatlık ve Kumocağı geçitleri ve Karagöl
yaylası arasında kalan 12 kilometrelik yolu kullanacak sürücülere dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
Karayolları Beypazarı 43 Şube şefliği ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı.
Bolu, Ankara, Kar, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA