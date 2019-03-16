16 Mart 2019, 18:50
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Beypazarı'nda Kar Yağışı

Beypazarı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Karaşar ve Kırbaşı mahallelerinde etkisini gösterdi.

Karayolları yetkilileri, Beypazarı- Bolu Kıbrısçık ilçesi bağlantı yolu olarak bilinen kara yolu ile Nallıkaşı bölgesinden itibaren 1650 rakımlı Burgaz, Ahlatlık ve Kumocağı geçitleri ve Karagöl yaylası arasında kalan 12 kilometrelik yolu kullanacak sürücülere dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Karayolları Beypazarı 43 Şube şefliği ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı. Bolu, Ankara, Kar, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA