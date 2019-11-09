Beypazarı'nda Karaşar Mahallesi mezarlığı genişletildi

Beypazarı
'nın eski beldelerinden Karaşar
Mahallesinde mezarlık, Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildi.
Karaşar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, yazılı açıklamasında, dernek aracılığıyla başlatılan çalışmalar kapsamında mahallenin mezarlığının etrafı tel çitle çevrildiğini, yeni mezar alanları oluşturularak mezarlığın genişletildiği kaydetti.
Kaytanbıyık, "Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'a, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına, Fen İşleri Daire Başkanlığına, Kent Estetiği Daire Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.