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Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor

Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı devam ediyor.

27.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:04 Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor
ilçesinde kışlık havuç hasadı devam ediyor.
İlçe genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretimi yapılırken, dönüm başına 9 tona kadar verim alınabiliyor.
İlçede yılda 3-4 kez hasat gerçekleştirilebiliyor.
Havuç üreticisi Mustafa Gündoğan, AA muhabirine, yetiştirdikleri havucu 'a gönderdiklerini söyledi.
İstanbul halinde havucun 1 ila 1,20 lira arasında satıldığını belirten Göndoğan, "Fiyat ve kalite olarak Beypazarı havucu İstanbul'da tercih edilen havuçtur. Konya olsun, Hatay olsun, bizim havucumuzu tutmaz." dedi.
Havuç yıkama ve paketleme işinde çalışan Yurdagül Hanım ise aile ekonomisine katkı sağlamak üzere çalıştığını anlatarak, "Çoluğumu çocuğumu havuç işinde çalışarak okuttum. Çalışmak çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Beypazarı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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