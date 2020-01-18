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Beypazarı'nda kitap fuarı açıldı

Beypazarı Kaymakamlığı himayelerindeki "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi (BEYKAP)" tanıtım günleri kapsamında Kitap Fuarı açıldı.

18.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:30Beypazarı'nda kitap fuarı açıldı
Kaymakamlığı himayelerindeki "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi (BEYKAP)" tanıtım günleri kapsamında Kitap Fuarı açıldı.
Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda açılan ve yarın saat 17.00'da sona erecek fuarda yazar ve şairler okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Şair ve yazar Ahmet Günbay Yıldız'ın yanı sıra Cengiz Damar, Gülten Ertürk, Ahmet Yıldırım ve Zübeyir Yiğit gibi yazarlar stantlarda yerini aldı.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, romanlarında genelde ahlak ve maneviyat ile boşlukta kalan değerleri işlediğini anlattı. Yıldız, bugüne kadar 53 kitap ve roman yazdığını belirtti.
Cengiz Damar ise Ankara'da yaşadığını ve bazı kitaplarında Ankara'yı ele aldığını söyledi.
Fuarı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Temel Ayca, BEYKAP projesi tanıtım günleri kapsamındaki fuara katılan yazarlara teşekkür etti, fuarın ilgi gördüğünü aktardı.
Ayca, "BEYKAP kapsamında ilçede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması çalışmasında halkın kitaba olan ilgisini de yerinde gördük. Bundan sonraki sürelerde de bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.

Cengiz Damar, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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