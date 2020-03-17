Beypazarı'nda koronavirüs bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçedeki diğer ilgililer de katıldı.
Ayca, yaptığı konuşmada, devletin aldığı tedbirleri ve Valiliğin aldığı kararları harfiyen uygulamaya başladıklarını söyledi.
Önlemler kapsamında, kapatılması öngörülen işletmerin de artık hizmet vermediğini bildiren Ayca, buraların kolluk kuvvetlerince denetlendiğini aktardı.
Tuncer Kaplan da belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçedeki diğer ilgililer de katıldı.
Ayca, yaptığı konuşmada, devletin aldığı tedbirleri ve Valiliğin aldığı kararları harfiyen uygulamaya başladıklarını söyledi.
Önlemler kapsamında, kapatılması öngörülen işletmerin de artık hizmet vermediğini bildiren Ayca, buraların kolluk kuvvetlerince denetlendiğini aktardı.
Tuncer Kaplan da belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Tuncer Kaplan, Temel AYCA, Beypazarı, Güncel
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