Beypazarı'nda koronavirüs önlemleri
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler sürüyor.
24.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:30
Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yürüttüğü belirtildi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ilçe genelinde alınan kararların uygulandığını söyledi.
Bu kapsamda ekiplerin yoğun çalışmayla ilçeye giren araçların tümünü ilaçladığını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:
"Dün başlattığımız çalışmayla D-140 kara yolunun Ankara yönü ile Nallıhan ilçesi yönünden gelen tüm araçlar, dezenfekte yapılmasının akabinde ilçeye giriş yapabiliyor. Dezenfekte edilmeden hiçbir aracın girişine müsaade edilmiyor."
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yürüttüğü belirtildi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ilçe genelinde alınan kararların uygulandığını söyledi.
Bu kapsamda ekiplerin yoğun çalışmayla ilçeye giren araçların tümünü ilaçladığını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:
"Dün başlattığımız çalışmayla D-140 kara yolunun Ankara yönü ile Nallıhan ilçesi yönünden gelen tüm araçlar, dezenfekte yapılmasının akabinde ilçeye giriş yapabiliyor. Dezenfekte edilmeden hiçbir aracın girişine müsaade edilmiyor."
Kaynak: AA
Etiketler : Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Güncel