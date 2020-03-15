Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı önlemler alınıyor
Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki kamu binalarını dezenfekte ediyor.
15.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:40
Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki kamu binalarını dezenfekte ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu olması dolayısıyla başta Beypazarı Adliyesi olmak üzere bir çok kamu kurum binasının dezenfekte edildiği belirtildi.
Sokaklardaki çöp konteynerlerinde de ilaçlama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilçe genelinde çok sayıda ibadethanede dezenfekte çalışması yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği aktarıldı.
Açıklamada, ilçedeki toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.
Öte yandan, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde yapılması planlanan bazı etkinlikler de önlemler kapsamında iptal edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu olması dolayısıyla başta Beypazarı Adliyesi olmak üzere bir çok kamu kurum binasının dezenfekte edildiği belirtildi.
Sokaklardaki çöp konteynerlerinde de ilaçlama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilçe genelinde çok sayıda ibadethanede dezenfekte çalışması yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği aktarıldı.
Açıklamada, ilçedeki toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.
Öte yandan, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde yapılması planlanan bazı etkinlikler de önlemler kapsamında iptal edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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