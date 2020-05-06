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Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri
06.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:52
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, yaptığı açıklamada, kısıtlama dolayısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşların hizmetlerinin Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirildiğini söyledi.
Biçen, Vefa Sosyal Destek Grubunun bugüne kadar 650 kişinin maaşını, 400 vatandaşın da 1000 lirasını evlerinde kendilerine teslim ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Telefon çağrısı ile yapılan aramalarda 200 kişi bilgilendirilirken, yönlendirmede bulunuldu. Köylerde ise vatandaşın istekleri mahalle muhtarları tarafından yerine getirilirken jandarma ekipleri de kendilerine eşlik ediyor. İlçemizde 7 bin 600 adet kolonya ile çok sayıda maskeyi 65 yaş üzeri vatandaşa ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektubunu kolonya ile vatandaşlara ulaştırdık. Hizmetlerimizi aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz da gerçekten hummalı bir çalışma içinde. Hepsine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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