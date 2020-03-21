Beypazarı'nda koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriya Aydın'a ait ağıldan 21 koyunu çaldıkları öne sürülen İ.E. ve A.Ö'yü yakaladı.
Bulunan 21 koyun, sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriya Aydın'a ait ağıldan 21 koyunu çaldıkları öne sürülen İ.E. ve A.Ö'yü yakaladı.
Bulunan 21 koyun, sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Zekeriya Aydın, Beypazarı, Güncel