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Beypazarı'nda kumar baskını: 18 gözaltı

Beypazarı'nda kumar baskını: 18 gözaltıANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir eve yaptığı baskında 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

20.11.2019 03:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 03:16
'nda kumar baskını: 18 gözaltı
ANKARA - 'nın Beypazarı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir eve yaptığı baskında 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında kumar oynatıldığını tespit etti. Ekiplerin gece yarısı baskın düzenlediği evin kapısı çilingir ile açılarak girildi. Yapılan baskında ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.
Beypazarı'nda kumar baskını: 18 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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