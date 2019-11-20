Haberler » Güncel » Beypazarı'nda 'kumar' operasyonu - Haber

Beypazarı'nda "kumar" operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 02:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 02:24Beypazarı'nda
'nın ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri Zafer Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin çilingir yardımıyla girdikleri binada, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin ettiği ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınanlardan 17'sine idari para cezası uygulanırken, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı" iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Zafer Mahallesi, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:55 HDP ve DBP il başkanları tutuklandı
11:54 Şef Ömür Akkor Malezya'da Anadolu'dan yemek hikayelerini anlattı - ŞAH
11:54 Tekirdağ'da asayiş
11:52 İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi
11:48 Uşak Üniversitesi 'Deri, Tekstil, Seramik' alanında sanayicinin tasarım kaynağı oldu
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
20.11.2019 11:56:07