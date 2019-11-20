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Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:11Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı
ANKARA'nın ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, gece yarısı baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, ilçede yapılan denetimlere ilişkin, "Aşayiş denetimlerimiz sonucu ilçede 1 gece kulübü ve 2 kahvehane mühürlenerek kapatılmıştır" dedi.


- Ankara

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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