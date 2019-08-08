Beypazarı'nda kurban kesim kursu verildi

Beypazarı
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurban kesimi ve et hijyeni konularında kurs verdi.
Beypazarı HEM ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğindeki kursa 33 kişi katıldı.
HEM binasında verilen kursta, kursiyerlere kurban kesimi, et hijyeni eğitimleri anlatıldı. Daha sonra kursiyerlerin katılımıyla mezbahanede hayvan yatırma, boğazlama yöntemleri ve etlerin işlenmesi hakkında bilgiler verildi.
Beypazarı HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, kurs dolayısıyla İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.