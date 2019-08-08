Haberler» Güncel» Haber

Beypazarı'nda kurban kesim kursu verildi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurban kesimi ve et hijyeni konularında kurs verdi.

08.08.2019 13:08 Beypazarı'nda kurban kesim kursu verildi
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurban kesimi ve et hijyeni konularında kurs verdi.
Beypazarı HEM ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğindeki kursa 33 kişi katıldı.
HEM binasında verilen kursta, kursiyerlere kurban kesimi, et hijyeni eğitimleri anlatıldı. Daha sonra kursiyerlerin katılımıyla mezbahanede hayvan yatırma, boğazlama yöntemleri ve etlerin işlenmesi hakkında bilgiler verildi.
Beypazarı HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, kurs dolayısıyla İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:25   Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu
15:25   İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
15:25   Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
15:24   Altıeylül Kurban Bayramına hazır
15:24   Başkan Yavaş'tan bayram mesajı
15:24   DHA DIŞ - ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
15:24   Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada