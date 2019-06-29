29.06.2019 13:50
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Beypazarı'nda mevsimlik işçilerin kaldıkları yerde inceleme

Beypazarı

Beypazarı SGK Müdürü Nermin Aldırmaz ile Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Kırbaşı bölgesinde mevsimlik işçilerin kaldıkları çadırları inceledi.

Beypazarı SGK Müdürü Nermin Aldırmaz ile Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Kırbaşı bölgesinde mevsimlik işçilerin kaldıkları çadırları inceledi.
Çadırlarda zor şartlarda yaşayarak çalışan mevsimlik tarım işçilerinin durumlarını ve çadır ortamlarını inceleyen Aldırmaz ve Ekici, bu kişileri çalıştıran işletme sahipleri ve çiftçilerle bir araya geldi.
Çadırlarda barınan mevsimlik tarım işçileri de yaşam koşullarının iyi olmadığını, içme suyu sıkıntısı, tuvalet gibi ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.
Ekici, konuyla ilgili geniş bir çalışma başlatacaklarını kaydetti.
İşçi ücretlerine zam
Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen başkanlığında düzenlenen toplantıya Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile işçi çalıştıran firma sahipleri katıldı.
Görüşmeler sonucu gündelikçilerin yevmiyelerine 10 lira zam yapılması benimsendi. İşçiler, günlük 70 liradan çalışıyor.
Kaynak: AA
Kırbaşı , Sosyal Güvenlik Kurumu , Beypazarı , Güncel

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