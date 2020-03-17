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Beypazarı'nda MHP ve Ülkü Ocakları binaları ilaçlandı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

17.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:38
Beypazarı'nda MHP ve Ülkü Ocakları binaları ilaçlandı
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
Beypazarı Belediyesi ekipleri tarafından her iki binanın salonları ilaçlandı.
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçe genelinde virüse karşı önlemlerin alındığına inandığını belirtti.
Orhan, ekiplere teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Beypazarı, MHP, Güncel

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