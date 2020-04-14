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Beypazarı'nda MHP yönetimi video konferansla toplandı

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yönetim kurulu toplantılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

14.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:29
Beypazarı'nda MHP yönetimi video konferansla toplandı
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yönetim kurulu toplantılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Orhan, yaptığı açıklamada, salgına rağmen gerekli önlemleri alarak teşkilat çalışmalarını aksatmadıklarını dile getirdi.
Toplantıda öncelikle Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirleri konuştuklarını belirten Orhan, şunları ifade etti:
"Alınan tedbirlere uyulması ve bu anlamda halkın daha iyi bilgilendirilmesi benimsendi. Kovid-19 salgını nedeniyle belediyenin almış olduğu ve hayata geçirdiği tedbir ve dezenfekte çalışmalarını da yerinde bulduk. Bunun devamını istedik. MHP Genel Başkanlığından, gerek İl Başkanlığından gelen talimatları, tek tek yönetim kuruluna aktararak bilgilendirdik. Bu kural ve kaidelerin uygulanması konularını görüştük."

Kaynak: AA

Etiketler: Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel
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