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Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 13:35Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve muhtarlar katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından konuşan Köksal, bu anlamlı günde görevlerini fedakarca yürüten muhtarlara teşekkür etti.
Muhtarlık kurumunun kültürün ve toplumun önemli yapı taşlarından olduğunu dile getiren Köksal, "Muhtarlar, yerel yönetimin ve demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktasında kurumsal temsilcisi olmuştur. Muhtarlarımız bulunduğu bölgede, devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Derneği olarak tüm muhtarlarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da muhtarların günlerini tebrik etti.
Törenin sonunda muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için selam verdi.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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