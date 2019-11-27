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Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı

Başkentin Beypazarı ilçesinde "BEYKAP" Projesi kapsamında uygulanan "Beypazarı Benim evim" etkinliği kapsamında, öğrenciler ellerinde çöp torbalarıyla çöp topladı.

27.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:34Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı
Başkentin ilçesinde "BEYKAP" Projesi kapsamında uygulanan "Beypazarı Benim evim" etkinliği kapsamında, öğrenciler ellerinde çöp torbalarıyla çöp topladı.
önünde toplanan öğrenciler, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'un da katılımıyla başlatılan Milli Egemenlik Caddesi, Bankalar Caddesi üzeri ile Atatürk Parkı'nda çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.
Parkta konuşan Kaymakam Temel Ayca şunları kaydetti:
"Sizlerde büyüdüğünüzde çocuklara çevre duyarlılığı ve çöp toplama bilinci kazandıracaksınız. Böylece daha iyi bir çevremiz olmuş olacak. O açıdan bu organizasyon önemliydi. Daha iyi bir Beypazarı içinde bu organizasyonların artması gerekiyor."

Tuncer Kaplan, Kaymakamlık, Temel AYCA, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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