Beypazarı'nda Öğrenciler Semt Pazarını Gezdi

Beypazarı
ilçesindeki Rüstempaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri semt pazarını gezdi.
Beslenme alışkanlığının kazandırılması, toplumsal bilincin oluşturulması, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi, bilinçli alışveriş yapmak gibi alışkanlıkların kazandırılması amacıyla öğrenciler, öğretmenleri refakatinde ilçedeki semt pazarını gezdi.
Öğrenciler ellerinde taşıdıkları, "Sağlıklı yaşıyorum geleceğe umutla bakıyorum", "Sağlıklı beslenmek umutlu gelecektir" ve "Spor yap ömrüne ömür kat" pankartlarla pazarda sebze ve meyvelerle ilgili bilgi aldı.
Öğrencilerden bazıları ilk defa pazarı gezdiğini belirtti.
Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA