Beypazarı'nda Öğrencilere İşitme Testi Taraması

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:29



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:29

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede ilkokul birinci sınıf öğrencilerine işitme testi taraması yapıyor.İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının uygulaması doğrultusunda, ilçe genelinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik işitme testi taramasına başladıklarını söyledi.İlçedeki 760 civarında 1. sınıf öğrencisinden şimdiye kadar 200 öğrencinin işitme testinden geçirildiğini ifade eden Fikret, şu an işitme testine Gazipaşa ilkokulunda devam edildiğini belirtti.İşitme testi taramasında, işitme kaybı olan ya da az işiten öğrencilerin tespit edilmesi halinde ailelerine bilgi verilerek tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi önerisinde bulunuluyor.Gazipaşa ilkokulunun müdürü Mehmet Arslan da okullarındaki çalışmadan dolayı teşekkür etti.Öte yandan okullarda aşılama takvimi kapsamında çeşitli türde aşıların tamamlandığını ve Suriyeli çocuklar için de aşı çalışmasının yürütüldüğü belirtildi.