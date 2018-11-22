Beypazarı'nda Öğretmenler Yemekte Bir Araya Geldi

22 Kasım 2018 Perşembe 16:39



22 Kasım 2018 Perşembe 16:39

Beypazarı ilçesinde öğretmenler, Eğitim Bir-Sen Beypazarı Temsilciliğinin düzenlediği yemekte bir araya geldi.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ticaret Lisesi Salonu'nda düzenlenen yemek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra şehitler için dua edildi.Yemeğe, Eğitim Bir-Sen Sendikası Ankara 6 Nolu Şube Başkanı Uğur Kolsuz, Eğitim Bir-Sen Beypazarı Temsilcisi Adil Göçmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve sendika üyesi 200 öğretmen katıldı.