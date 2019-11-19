Haberler » Güncel » Beypazarı'nda öğretmenlere 'Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri verildi - Haber

Beypazarı'nda öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.

19.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:12Beypazarı'nda öğretmenlere
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere "Sınıf Yönetimi ve Öfke Kontrolü" semineri verildi.
Okulun toplantı salonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Yıldırım tarafından verilen seminere Okul Müdürü Nuri Caner, yardımcıları ve öğretmenler katıldı.
Yıldırım, sınıftaki davranış biçimleri, sınıfta yapması ve yapmaması gerekenler ile öfke yönetimi konularında bilgilendirmede bulundu. Ardından öğretmenlerin sorularını yanıtladı.
Müdür Caner, öğretmenler açısından verimli bir seminer olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38 Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: ABD ile ilk önemli buluşma NATO zirvesinde yapılacak
19:36 Çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 7 yaralı
19:36 MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı
19:36 İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
19.11.2019 19:44:33