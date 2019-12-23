Haberler » Güncel » Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim - Haber

Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlığı tehdit edecek unsurların satılmasını önlemek amacıyla okul kantinlerinde denetimler sürüyor.

23.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:58 Beypazarı'nda okul kantinlerine zabıta ekiplerinden sıkı denetim
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlığı tehdit edecek unsurların satılmasını önlemek amacıyla okul kantinlerinde denetimler sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde hijyen denetimleri yapıldığı belirtildi. Gıda ürünlerinin ve içeceklerin son tüketim tarihini kontrol eden zabıta ekipleri kantin işletmecilerinin ruhsat ve evraklarını kontrol ederek bilgilendirmede bulundu.
Denetimler ile işletmelerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmeleri için satılan gıda ürünlerinin raf ömürleri, açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazası, işletmeler ile çalışanların genel hijyen kurallarına uygunluğu, kantinlerde satışı yasak olan gazlı aromalı içecek ve yiyecekler konusunda işletmeler incelendi.

Zabıta Müdürlüğü, Beypazarı, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54   Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Haber
16:54   Sakarya'da ev yangını - Haber
16:54   Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" - Haber
16:53   Karatay Belediyesi kışa hazır - Haber
16:48   Başkan Baydilli öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
23.12.2019 17:02:50