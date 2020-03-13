Beypazarı'nda okul servisleri ve toplu taşım araçları ilaçlandı
Beypazarı ilçesinde, öğrenci servisleri ve toplu taşım araçları dezenfekte edildi.
13.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:03
Beypazarı ilçesinde, öğrenci servisleri ve toplu taşım araçları dezenfekte edildi.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile ilçede öğrenci taşımacılığı yapan tüm servisler, belediye garajında ilaçlandı.
Dezenfekte çalışmasına, şehir içi taşımacılığı yapan minibüsler ile camiler, kıraathanelerde devam edilecek.
Öte yandan, Kaymakamlığın da desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi" (BEYKAP) bünyesinde yürütülen "Atalarımdan Bilim Öğreniyorum" etkinliğinin finali iptal edildi.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile ilçede öğrenci taşımacılığı yapan tüm servisler, belediye garajında ilaçlandı.
Dezenfekte çalışmasına, şehir içi taşımacılığı yapan minibüsler ile camiler, kıraathanelerde devam edilecek.
Öte yandan, Kaymakamlığın da desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Artırılması Projesi" (BEYKAP) bünyesinde yürütülen "Atalarımdan Bilim Öğreniyorum" etkinliğinin finali iptal edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beypazarı'nda okul servisleri ve toplu taşım araçları ilaçlandı
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