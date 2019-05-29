Beypazarı'nda okullarda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonlarına yaklaşılması dolayısıla okullarda yıl sonu etkinliği düzenlendi. Halide Edip Adıvar
Anaokulu öğrencileri, Evliya Çelebi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda bilim şenliği gerçekleştirdi.
Bilim şenliğinin açılışı, Kaymakam Can Aksoy
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun tarafından yapıldı.
Gösterilerin ardından öğrenciler, reyonların başına geçerek, giydikleri kıyafetlerle Mustafa Kemal Atatürk
, İbn-i Sina
, Farrabi, Fatih Sultan Mehmet
, Mimar Sinan
, Aziz Sancar
, Piri Reis
, Hazerfen Ahmet Çelebi
, Biruni ve Evliya Çelebi gibi kişileri canlandırdı.
"Hami" projesi
Ayrıca, ilçedeki bir kolejen öğrencileri de topladıkları kitapları, Namık Kemal
Ortaokulu bahçesinde stant kurarak, "Hami" projesi kapsamında satışa çıkardı.
Öğrencilerin satışa sunduğu kitaplardan elde edilen gelirin bazı okullara kitap bursu olarak verileceği öğrenildi.
Okul müdürü Arife Karaköse
, öğrencilerden gelen bu teklifi okul olarak kabul ettiklerini anlatarak, "Öğrencilerimiz, çok sayı da kitap topladılar. Bu kitapları bugün kurdukları stantlarda Hami projesi kapsamında diğer bir okulun öğrencilerine satmaya başladık."
Evliya Çelebi
, Halide Edip Adıvar
, Ankara
, Beypazarı
, Güncel
Kaynak: AA