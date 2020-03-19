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Beypazarı'nda orman işletme şefleri göreve başladı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde işletme şefliklerine atanan orman mühendisleri, göreve başladı.

19.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:08
Beypazarı'nda orman işletme şefleri göreve başladı
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde işletme şefliklerine atanan orman mühendisleri, göreve başladı.
Orman Genel Müdürlüğünün oluruyla Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Belenova İşletme Şefliğine Erkan Muhammed Elibol, Eğrioava İşletme Şefliğine Salim Kürtül getirildi.
Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, yeni göreve başlayan işletme şeflerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarı diledi.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı Orman İşletme Şefliği sahalarında bulunan tabii tensil sahalarına tohum saçma işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Kürtül, Güncel

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