Beypazarı'nda Orman Ürünleri İhaleyle Satıldı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü depolarında bulunan orman ürünleri yapılan ihaleyle satıldı.
Beypazarı Orman İşletmesi Toplantı Salonu'ndaki ihalede, Uruş Mahallesi'ndeki depolarda bulunan tomruklar açık artırma usulüyle satışa çıkartıldı.
Kereste fabrikalarının temsilcilerinin yanı sıra atölye sahiplerinin de aralarında bulunduğu 20'yi aşkın kişinin katıldığı ihalede, 900 metreküp sarıçam tomruğunun satışı yapıldı.
İhaleye çıkartılan orman ürünlerinden 360 bin lira gelir elde edildi.
Uruş, Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA