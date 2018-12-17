Beypazarı'nda Polis Öğrencilere Eğitim Veriyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Büro Amirliği Ekipleri okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi veriyor.
Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, okullarda başlattıkları çalışma ile öğrencileri çeşitli konularda bilgilendiriyor.
Okullara giden ekipler, slayt eşliğinde meydana gelebilecek olumsuzlukları anlatarak öğrencileri aydınlatıyor.
İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız
, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemine işaret ederek, bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Emniyet Müdürlüğü,Beypazarı
Kaynak: AA