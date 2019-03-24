Beypazarı'nda "Şahlanış ve Birlik" Konseri Düzenledi

Beypazarı
Ülkü Ocakları, gençlere yönelik "Şahlanış ve Birlik" konseri düzenledi.
Ülkü Ocakları Ankara
İl Başkanı Ülker Darıcı, konser öncesi yaptığı konuşmada, ülkücü gençliğin, Türklük ve dürüst duruşuyla, İslam ahlak ve faziletiyle, Türk gençliği yetiştirmeyi hedefleyen büyük ve kurumsal bir yapıya ulaşarak türkün adına her türlü coğrafyaya yaymış, bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.
Ülkü Ocakları Beypazarı İlçe Başkanı Fatih
Atasever'de, "Şahlanış ve Birlik" konserine katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından sanatçısı Ali Kınık
sevilen türkülerini seslendi.
Konsere, MHP
Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan
, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, AK Parti
İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ile gençler katıldı.,
Ankara, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA