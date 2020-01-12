Haberler » Güncel » Beypazarı'nda şambrelle, naylonla 'kızak keyfi' - Haber

Beypazarı'nda şambrelle, naylonla "kızak keyfi"

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

12.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:40Beypazarı'nda şambrelle, naylonla
'nın ilçesi Mahallesi'ndeki Kirazyanı mevkisi, hafta sonunda kızak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.
İlçenin 1650 metre rakımlı bu bölgesine gelen vatandaşlar, ellerine aldıkları naylon torba, araç güneşliği ve şambrelle kaymanın keyfini yaşadı.
Bazı kişiler de çay demleyip içerek manzaranın tadını çıkardı.
Polatlı ilçesinden çocuklarıyla gelen Hasan Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alanda düzenleme yapılarak kızak için zemin uygun hale getirilebilirdi ancak buna rağmen çok güzel vakit geçirdik. Çocuklar da çok sevindi." dedi.

Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hatay Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Haber
13:12  Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber
13:11  Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haber
13:11  Kamyona çarpan cipteki Bahar öldü, Tuğçe yaralandı - Haber
13:07  İspir Belediye Başkanı Coşkun: "Yapılan haber Cumhur İttifakı'nı hedef alıp, bozmak yıpratmak için... - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
12.01.2020 13:18:33