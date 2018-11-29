Beypazarı'nda Şehitlere Saygı ve Bayrak Yürüyüşü Yapılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 12:19



29 Kasım 2018 Perşembe 12:19

Beypazarı'nın 1880 rakımlı Keltepe Dağı zirvesinde geleneksel hale getirilen 'Şehitlere Saygı ve Bayrak Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleştirilecek.Beypazarı'nın 20 kilometre kuzeyinde 1880 rakımlı Keltepe Dağı yamaçlarında, 2 Aralık Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan 4. Şehitlere Saygı ve Bayrak Yürüyüşü, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Çeşitli doğa, trekking, motosiklet kulüpleri ve birçok derneğin de katılacağı etkinlik için Beypazarı ilçe merkezinden saat 10.00'da otobüsler kaldırılacak.Dudaş Köyü Derneği, Beypazarı'nın dağ köylerinden Dudaş, Yıldız, Nuhhoca, Dağşeyhler, Aşağı Güney ve Yukarı Güney mahalle muhtarlıkları, Beymot Motor Kulübü, Beypazarı 4x4 Araç Ekibi, Gökçeöz Kros Motor Kulübü ve Depelarkası Gençlik Hareketi işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlik, dağın tepesinde bulunan göndere dev Türk Bayrağı çekilerek, İstiklal Marşı okunması ile başlayacak.Etkinlik komitesi, farklı bir gün geçirmek isteyen tüm Başkentlilerin bu organizasyona davetli olduğunu ifade etti. - ANKARA