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Beypazarı'nda Sıfır Atık projesi

Beypazarı'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçedeki belli noktalarda atık toplama merkezleri oluşturuldu.

11.10.2019 16:46Beypazarı'nda Sıfır Atık projesi
Beypazarı'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçedeki belli noktalarda atık toplama merkezleri oluşturuldu.
Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Mevki, Hacıkara Mahallesi Ankara Parkı ve Çarşı dolmuş duraklarına yerleştirilen mobil merkezlerde bitkisel yağ, metal, kağıt, plastik, cam, elektronik eşya ve pil atıkları toplanabilecek.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada atık merkezleri sayesinde atıkları ayrışmış bir şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Gelecek nesillere daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya bırakmak adına geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Şu an üç noktada bulunan atık toplama merkez sayılarımızı da ilerleyen süreçte daha artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

bitkisel yağ, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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