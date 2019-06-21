21.06.2019 18:49
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Beypazarı'nda süne ile mücadele çalışmaları

Beypazarı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde süne ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde süne ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki arazilerde süne ile mücadelenin devam ettiği belirtilerek, çiftçiler tarafından şimdiye kadar 20 bin dekar alanda ilaçlama yapıldığını aktarıldı.
Açıklamada, bu çalışmalar çerçevesinde ilçedeki 113 bin dekar ekili alanda da ilaçlama gerçekleştirileceği kaydedildi.
Görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici de süne ile toplu mücadelenin daha etkin olması bilinciyle köylerdeki ekili arazilerinde mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü anlattı.
Kaynak: AA
Ankara , Beypazarı , Güncel

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