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Beypazarı'nda Suriyeliler'e belge denetimi

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyeliler'e yönelik ikamet ve yol izin belgesi denetimi yaptı.

10.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:18Beypazarı'nda Suriyeliler'e belge denetimi
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyeliler'e yönelik ikamet ve yol izin belgesi denetimi yaptı.
İlçede üç noktada devam eden denetimlerde tarım arazilerine giden araçlardaki Suriyeliler'in ilçede ikamet izni olup olmadığı ve farklı merkezlerde ikamet izni olanların da yol izin belgelerinin olup olmadığı sorgulandı.
Denetimlerde 174 Suriyeli'nin belgeleri kontrol edildi, belgesi bulunmayan 12'sine idare para cezası uygulandı ve ikamet izinleri bulunan yerleşim yerlerine sevk edildi.
Öte yandan Türkiye'de geçerli sürücü belgeleri bulunmadan araç kullandığı tespit edilenlere de idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, konuyla ilgili tarla sahipleri ve çiftçilerin duyarlı olması gerektiğini, gerekli izinlere sahip olmayan kişilerin çalıştırmaması gerektiğini ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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