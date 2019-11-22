Haberler » Güncel » Beypazarı'nda 'Suriyelilerin Entegrasyonu' konulu toplantı düzenlendi - Haber

Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:05Beypazarı'nda
'nın ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.
Ayca, kaymakam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçedeki Suriyeliler hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Osman Tuncel, Temel AYCA, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:27:13