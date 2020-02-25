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Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor

Beypazarı ilçesinde TMO'nun fındık yağı, kavrulmuş fındık, kavrulmamış natürel fındık ve pirinç satışlarının sürdüğü bildirildi.

25.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:00Beypazarı'nda TMO ürünlerinin satışı sürüyor
ilçesinde TMO'nun fındık yağı, kavrulmuş fındık, kavrulmamış natürel fındık ve pirinç satışlarının sürdüğü bildirildi.
TMO'dan yapılan açıklamaya göre vatandaşlar ürünleri Ayvaşık Mahallesi'ndeki satış ofisinden alabilecek.
Satış ofisinde 5 litrelik fındık yağı 75 lira, 5 kilogramlık Osmancık pirinci 31,50 lira, kavrulmuş fındığın kilogramı 48 liradan ve natürel fındığın kilogram paketi 44 liradan tüketiciye sunuluyor.
Satış ofisinde pazartesi gününden itibaren 7 çeşit leblebi satışına başlanacak.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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