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Beypazarı'nda trafik denetimleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik ekipleri denetim yaptı.

23.07.2019 15:43 Beypazarı'nda trafik denetimleri
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik ekipleri denetim yaptı.

İlçe genelindeki denetimlerde, fazla yük ve yolcu taşıdığı görülen ve polislerin "Dur" ikazına uymayan bir sürücü kısa sürede yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 2 bin 161 lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay el konuldu.

Kayhan Güven Caddesi'nde de ters yöne giren sürücüleri denetleyen ekipler, 17 araca toplamda 17 bin 34 lira ceza kesti.

Çalışma boyunca ayrıca 23 araca da çeşitli nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, çalışmayla ilgili açıklamasında, amaçlarının cezalandırma değil bilinçlendirme ve trafik düzenini koruma olduğunu vurguladı.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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