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Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Beypazarı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.08.2019 13:16 Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
Beypazarı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Başağaç Mahallesi'nde V.Ç. yönetimindeki 06 BEL 14 plakalı otomobille, Suriye uyruklu Seyfullah Surkabi yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada Seyfullah Surkabi ile motosiklette bulunan kardeşi Abdulnamaz Surkabi yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Seyfullah Surkabi, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beypazarı, Başağaç, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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