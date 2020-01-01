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Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı

Beypazarı ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.

01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:17 Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı
ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.
Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Camisinde, Beypazarı Müftülüğü Gençlik Platformu temsilcisi ve din görevlisi Osman Can tarafından verilen eğitim seminerlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla yeni yılın ilk ayında umre ziyareti yapacaklara bilgiler verildi.
Can, yeni yılın ilk ayında ilçeden kutsal topraklara umre için gideceklerin eğitim seminerlerini tamamladıklarını söyledi.
Can, ilk kafilenin 22 Ocak, ikincisinin ise 24 Ocak'ta kutsal topraklara doğru yola çıkacaklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Osman Can, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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