Beypazarı'nda Uyuşturucuyla Mücadele

Kaynak: AA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmaktan 5 zanlının yakalandığı, 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.Ayrıca ilçe genelinde 7 ayrı operasyon sonunda, "kullanmak için uyarıcı madde temin etmek", "bulundurmak" veya "kullanmak" suçlarından 13 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve soruşturmalarının sürdüğü aktarıldı."Şehit Mahmut Bilgin, Zehir 1" operasyonunda da 06 GB 0562 plakalı otomobilde yapılan aramada 350 gram eroin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildiği, araç sürücüsü S.D. ile yanındaki H.S'nin gözaltına alındığı belirtildi.İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever de yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin 24 saat ensesinde olacaklarını söyledi.Bundan böyle ilçede zehir tacirlerine kesinlikle geçit vermeyeceklerini belirten Yurtsever, şunları kaydetti."Yaptığımız operasyonda, kiralık olduğu öğrenilen aracın sürücüsü S.D. ve kız arkadaşı H.S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ve köpekle yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış olarak 350 gram eroin maddesi ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu kişilerin halen sorgulaması emniyet müdürlüğümüzde sürüyor. Gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamda anne ve babalara da çok iş düşüyor. Evlatlarını çok iyi takip etmeleri gerekir. Bundan sonrada zehir tacirlerine ve uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Zehir tacirlerinin 24 saat ensesinde olacağız."