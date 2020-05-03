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Beypazarı'nda Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor

Beypazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı'nda Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor
03.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:28
Beypazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın belediye ekipleriyle birlikte koordineli şekilde halka, yaşlılara ve evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmetlerini aksatmadan yerine getirdiğini bildirdi.
Telefon başındaki görevlilerin titizlikle, telefon eden kişinin adını, soyadını, mahallesini, oturduğu sokak ve site adresini aldığını belirten Biçen, "Ardından telefon eden kişinin neye ihtiyacı olduğunun da not olarak alınmasının akabinde talepleri kendilerine ulaştırılıyor. Gerçekten çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda da kimseyi mağdur etmeden hizmet vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Uygulamadan ve verilen hizmetten son derece memnun kalan Hasan Karataş da "Allah devletimize, devleti yönetenlere zeval vermesin. Gerçekten çok güzel hizmet veriliyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel, Haber

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