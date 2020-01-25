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Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi

Beypazarı Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.

25.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:42Beypazarı'nda yapılması planlanan kızak şenliği deprem nedeniyle iptal edildi
Belediyesi kamuoyuna duyurduğu yarın yapılması planlanan "Kızak Şenliğini" iptal ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan anonslarla ve duyurularla, merkezli yaşanan deprem nedeniyle "Yarın yapılacak olan kızak şenliği iptal edilmiştir." denildi.
Belediye, kızak şenliğinin önümüzdeki gün ve aylarda belirlenen bir sürede yapılabileceğini ve bu konuda da halka duyuruların yapılacağını açıkladı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, Elazığ merkezli yaşanan ve ölümlerin olduğu deprem dolayısıyla, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaplan, "Yaşanan deprem nedeniyle kızak şenliğini iptal ettik." dedi.

Beypazarı, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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