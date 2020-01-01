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Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri

Beypazarı ilçesinde, güvenlik güçleri yeni yıl dolayısıyla alınan güvenlik önemleri kapsamında sabaha kadar görev yaptı.

01.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:36 Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri
ilçesinde, güvenlik güçleri yeni yıl dolayısıyla alınan güvenlik önemleri kapsamında sabaha kadar görev yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında herhangi bir olaya mahal vermemek için denetimlerini gerçekleştirdi.
Jandarma yetkilileri, denetimlerin sadece yılbaşı gecesine mahsus olmadığını, diğer gecelerde de köy ve mahalle yollarında sürekli denetimde bulunduklarını kaydetti.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ise denetimlerden oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Beypazarı, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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