Beypazarı'nda YKS heyecanı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

27.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:43
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.
İlçedeki 175 salonda 3 bin 625 öğrencinin girdiği sınav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirildi.
Bina girişine konulan hijyen malzemeleriyle ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske ve dezenfektan mendil verildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda, üst aramasından sonra öğrenciler binanın içerisine alındı.
Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okulların çevresinde dua ederek, Kuran-ı Kerim okuyarak beklemeye başladı. Beypazarı’nda YKS heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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