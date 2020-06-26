Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu

Sağanak sonrası debisi yükselen dere Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan ile röportaj Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu Beypazarı'nın bazı bölgelerinde etkili olan Sağanak yağmur sonrası İnözü deresinin debisi yükseldi.

26.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:34
Sağanak sonrası debisi yükselen dere
Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan ile röportaj Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu
Beypazarı'nın bazı bölgelerinde etkili olan Sağanak yağmur sonrası İnözü deresinin debisi yükseldi.
İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, İnözü deresi başta olmak üzere Geyikpınar, Karaören, Karacaören, Yeğerler, Uşakgöl, Kerbanlar mahallelerinde etkili oldu.
Sağanak yağmurun ardından İnözü deresi sel suları ile doldu taştı.
Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan, İnözü deresinde böyle bir yağışın 1979 yılından bu yana görülmediğini söyledi.
İnözü dere yatağının çevresindeki mahalle arazilerinde, yağan yağmurun tahribata neden olduğunu belirten Çalışkan,
"İnözü deresinin üst kısımları çok yüksek. Yüksek olduğu için de yağmur sele dönüşür ve afete maruz kalır. 1979 tarihinden bu yana da bu alanda böylesi bir afet görülmedi. İnözü deresi sel sularıyla doldu. Yukarılarda oldukça tahribat, hasar var." dedi. Beypazarı’nda yoğun sağanak hasara sebep oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Karacaören, Beypazarı, Güncel, Haber

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