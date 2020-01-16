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Beypazarı'ndaki kitap fuarına Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar da katıldı

Beypazarı'nda Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin artırılması Projesi tanıtım günleri kapsamında Kitap Fuarı açıldı.

16.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:18Beypazarı'ndaki kitap fuarına Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar da katıldı
'nda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin artırılması Projesi tanıtım günleri kapsamında Kitap Fuarı açıldı.
Fuara milli mücadele kahramanı Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar da katıldı.
Sayar, AA muhabirine açıklamasında 13 yıl aynı evde yaşadığı için Halide Edip Adıvar'ı çok iyi tanıdığını, büyükannesine çok şey borçlu olduğunu belirtti.
"Aslında her şeyimi büyükanneme borçluyum, çünkü o okuttu beni Galatasaray Lisesinde" diyen Sayar, Anadolu Ajansı'nı da Yunun Nadi ile birlikte Halide Edip Adıvar'ın kurduğuna ve ajansın gelişimi için büyük çaba gösterdiğine dikkat çekti.

Halide Edip Adıvar, Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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