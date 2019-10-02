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Beypazarı'ndaki muhtarlar Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve beraberindeki muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

02.10.2019 12:24Beypazarı'ndaki muhtarlar Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve beraberindeki muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yavaş, ziyarette yaptığı açıklamada, mahalli birimleri geliştireceklerini dile getirerek, "Bulunduğunuz yerden işinizi takip edebileceksiniz. Muhtarlarımızın taleplerine öncelik veriyoruz." dedi.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal da ilçede bulunan tüm muhtarların sorunlarının yer aldığı bir dosyayı Yavaş'a verdi.
Köksal, Yavaş'a, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde restore edilen Taşmektep'in fotoğrafını hediye etti.

Mansur Yavaş, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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