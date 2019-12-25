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Beypazarı'ndan 35 ton tiftik alımı yapıldı

Beypazarı ilçesinde bulunan 291 Sayılı Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifi bu yıl 35 ton tiftik yünü alımı yaptı.

25.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:33 Beypazarı'ndan 35 ton tiftik alımı yapıldı
ilçesinde bulunan 291 Sayılı Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifi bu yıl 35 ton tiftik yünü alımı yaptı.
Kooperatif Müdürü Şükrü Kalkan, gazetecilere açıklamasında ilçe genelinde bulunan yaklaşık 40 bin keçiden 35 ton tiftik yünü elde edildiğini ve üreticiye kilo başına 35 lira ödeme yaptıklarını belirtti.
Kalan, "İlçemizde 40 bin Ankara keçisi ve 90 bin de koyun var. Alımını yaptığımız tiftik keçisi yününe devlet 28 lira destek veriyor. Bu da keçi sahipleri için önemli bir kazanç sağlıyor. Ayrıca oğlak yünü de 40 liraya satılıyor. Kooperatif olarak ilçede keçiciliği yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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